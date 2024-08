Wniosek ten został odrzucony przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości . Sędzia Gabriele Cirener oświadczyła, że chociaż F. nie była głównym sprawcą, była jednak winna. Kobieta bowiem dobrowolnie pracowała jako sekretarka komendanta obozu koncentracyjnego. Pisała na maszynie liczne wewnętrzne listy obozowe oraz instrukcje od komendanta. Podczas jej pracy w obozie koncentracyjnym zginęło co najmniej 9 000 osób.

Niemcy. Irmgard F. skazana, ma 99 lat

Sąd Krajowy w Itzehoe doszedł do wniosku, że Irmgard F. była "nieodzownym elementem morderczego systemu" w KL Stutthof. Poprzez swoją pracę, umyślnie wspierała głównych sprawców w okrutnym zabijaniu lub próbach zabijania, poprzez tworzenie katastrofalnych warunków życia w obozie, a także poprzez marsze śmierci, gazowanie i deportacje do Auschwitz. Sędziowie wówczas oparli wyrok na ekspertyzie historyka Stefana Hoerdlera, który twierdził, że sekretarka mogła złożyć wymówienie nie narażając się na sankcje. Jego zdaniem wiele telefonistek i sekretarek zgłaszało się dobrowolnie do pracy w obozach koncentracyjnych.