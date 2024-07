Mural upamiętniający Powstanie Warszawskie jest częścią projektu "Beyond Walls - Bridging Histories" (pol. "Za murami, historie łączą"). Ma ponad pięć metrów wysokości i około 14,5 metra szerokości. Został wspólnie zaprojektowany i zrealizowany w berlińskiej dzielnicy Treptow-Koepenick przez młodzież polską i niemiecką pod kierownictwem artystów Marii Michoń i Dariusza Paczkowskiego.

- Jako Towarzystwo Niemiecko-Polskie postanowiliśmy w ramach partnerstwa miast, Berlina i Warszawy , zrobić projekt z udziałem młodzieży z Mokotowa i Treptow-Koepenick - powiedziała jego przewodnicząca Anita Baranowska-Koch. - Mamy 80. rocznicę powstania, a do tej pory w Berlinie nie ma żadnego znaku przypominającego Powstanie Warszawskie - dodała.

Berlin. Upamiętnili powstańców warszawskich

- Powstanie Warszawskie w realiach niemieckich, berlińskich jest nieznane . Często jest mylone z Powstaniem w Getcie Warszawskim, nie ma tu świadomości historycznej. Dlatego postawiliśmy sobie za zadanie, żeby opowiedzieć o nim Niemcom . Wspominamy przeszłość dla przyszłości, to jest nasze dzisiejsze przesłanie - wyjaśniła przewodnicząca Towarzystwa.

- Głównym elementem tego dzieła sztuki są opaski powstańcze . Każda opaska to historia konkretnego człowieka. Z wnętrza liter spoglądają na nas oczy powstańców i konfrontują nas z ich uczuciami - wyjaśniają jego twórcy.

Podkreślają w opisie swego dzieła umieszczonym na muralu, że "w Powstaniu Warszawskim od sierpnia do października 1944 roku polski ruch oporu przeciwstawił się niemieckim okupantom. Brutalne stłumienie powstania pochłonęło niezliczone ofiary wśród walczących oraz ludności cywilnej".

Powstanie Warszawskie. Symboliczny mural w Berlinie

Biorący udział w prezentacji ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś podkreślił, że to młodzież polska i niemiecka dokonała tego dzieła. - Jest to wspólny projekt zrealizowany pod auspicjami Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie, powstał na ścianie Niemieckiego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży - dodał ambasador.