Niemcy na ostrym zakręcie. W propozycjach pojawia się nawet wyjście z Unii

Niemcy na zakręcie. Przedterminowe wybory

Kanclerz zapowiedział podniesienie płacy minimalnej do 15 euro za godzinę (z 12,4 euro), przebijając w ten sposób propozycję skrajnie lewicowej BSW (14 euro). Socjaldemokraci planują także programy skierowane do emerytów (w 2021 r. SPD uzyskała 35 proc. poparcia wśród osób najstarszych) oraz pracowników przemysłu.

Chadecy chcą zlikwidować zasiłek obywatelski (Bürgergeld), zastąpić go mniejszym wsparciem, by zmotywować bezrobotnych do pracy. Partia chce też wprowadzenia kwoty wolnej od podatku do 2 tys. euro dla pracujących emerytów. Chadecy chcą także zredukować świadczenia dla przebywających w Niemczech Ukraińców oraz odejść od części zasad polityki klimatycznej.