O co całe zamieszanie? Najprościej mówiąc - chodzi o to, żeby w miejscu pracy nie było za gorąco. Temperatura jednak - zgodnie z projektem - ma być uzależniona od tempa metabolizmu . I tu zaczynają się schody.

"Należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie wyższą niż: 28 °C (301 K) dla pracy o niskim i umiarkowanym tempie metabolizmu i w pomieszczeniach biurowych, 25 °C (298 K) dla pracy o wysokim tempie metabolizmu lub 22 °C (295 K) dla pracy o bardzo wysokim tempie metabolizmu, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają" - czytamy w projekcie.

W rozporządzeniu wymieniono cztery klasy tempa metabolizmu: niskie, umiarkowane, wysokie i bardzo wysokie . Jak zaznaczono, definicje pojęć i metody pomiaru tempa metabolizmu określają Polskie Normy. Nowelizacja zakłada termin obowiązkowego dostosowania pomieszczeń pracy do wymagań - to 1 czerwca 2025 roku.

Resort chce zmian. Ekspert: Fakt magiczny, kuriozum

Z treści dokumentu nie wynika jednak, żeby konieczne było mierzenie BMI (stosunek wagi do wzrostu) czy BMR (zapotrzebowanie kaloryczne) danej osoby. Chodzi o charakter pracy, jaką wykonuje. Pracodawca ma umieć posługiwać się wspomnianymi klasami tempa metabolizmu, w skali od 1 do 4, gdzie 1 to lekka praca ręczna, zaś 4 to bardzo intensywna praca wykonywana w szybkim tempie.