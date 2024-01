Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w miejscowości Schwerin, niedaleko Hamburga . Złodzieje dostali się na posesję przy Otto-Hahn-Strasse i ukradli ciężarówkę.

Przestępstwo nagłośniły lokalne służby, ponieważ samochód należał do Bundeswehry . Zdjęcie skradzionego pojazdu zamieszczono w sieci, gdzie wystosowano prośbę.

Policja w Schwerinie prosi ewentualnych świadków kradzieży o zgłoszenie się. Apel o kontakt skierowano także do wszystkich tych, którzy mogli w ostatnich dniach widzieć ciężarówkę na lokalnych drogach.

Niemcy: Bundeswehra 25. armią na świecie

W Interii informowaliśmy o tajnym dokumencie Bundeswehry . Rozpisano w nim przebieg wydarzeń zmierzających do możliwej wojny Rosji z NATO .

Niemiecki "Bild" w publikacji "Bundeswehra szykuje się do ataku Rosji" powołał się na dane zawarte w tajnym dokumencie resortu obrony Niemiec, do którego wgląd mieli dziennikarze. "Od lutego tego roku może dojść do ewentualnej eskalacji między NATO a Rosją" - podano.