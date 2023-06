Mayon to jeden z 24 aktywnych wulkanów na Filipinach znajdujący się we wschodniej prowincji Albay. Już w ubiegłym tygodniu zaczął on wyrzucać lawę. Ewakuacja mieszkańców rozpoczęła się jednak dopiero w weekend, gdy skala erupcji nasiliła się - czytamy na BBC.

Władze przeniosły ponad 12 600 osób. To głównie rodziny rolnicze żyjące w promieniu sześciu kilometrów od krateru.

- Jeśli zjawisko nasili się, w nadchodzących dniach ewakuować trzeba będzie więcej ludzi - powiedział Teresito Bacolcol, dyrektor Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii.

Dodał, że "to, co teraz obserwujemy, to erupcja lawowa".