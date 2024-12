Australia. "Niezapomniany i kochany". Opiekuni wspominają krokodyla

Burt trafił do Crocosaurus Cove w 2008 roku.

"Chociaż jego osobowość mogła być trudna, to właśnie ona sprawiła, że był tak niezapomniany i kochany" - napisali opiekunowie zwierzęcia.

Krokodyl różańcowy to największy gad, który przetrwał do naszych czasów. Samce mogą osiągać do 6,3 metra długości i ważyć ponad 1,3 tony.