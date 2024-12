Do 17 grudnia 2024 roku wykryto już tam 344 zakażone przypadki . Statystyki są podobne do tego samego okresu w ubiegłym roku, gdy odnotowano 362 zakażone osoby. Jednak obecnie liczba wciąż gwałtownie rośnie. Ponadto widać znaczny wzrost w stosunku do jeszcze ubiegłych lat - 286 przypadków w 2021 roku i 217 przypadków zakażonych osób w 2020 roku.

Groźna bakteria rozwija się w Australii. Prowadzi do martwicy skóry

Najpierw mały guzek potem trwała rana. Czym jest owrzodzenie Buruli?

Następnie guzek przekształca się w ropiejącą ranę, by po jakimś czasie stać się sporym owrzodzeniem. W dalszej fazie zwykle prowadzi do trwałej martwicy tkanek. Nieleczone owrzodzenie Buruli jest bardzo inwazyjne - prowadzi do zapalenia kości i stawów, a także do sporych obszarów martwicy skóry. W wyniku choroby mogą powstać trwałe przykurcze, a także obszerne, głębokie blizny.