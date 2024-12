Urzędnicy ds. przyrody w Stanach Zjednoczonych poinformowali we wtorek o wypadku, do którego doszło podczas polowania rankiem 9 grudnia w hrabstwie Lunenburg w Wirginii.

USA. Polowali na niedźwiedzia. Zwierzę spadło z drzewa na myśliwego

Rzeczniczka zasobów dzikiej przyrody Shelby Crouch przekazała, że jeden z myśliwych udzielał pomocy poszkodowanemu do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować - zmarł po kilku dniach. Crouch dodała, że obecnie jej departament nie wnosi w sprawie żadnych oskarżeń.

Rodzina 58-letniego Lestera Claytona Harveya Jr. podkreśliła w nekrologu, że był on niezależnym przedsiębiorcą. Mężczyzna uwielbiał spędzać sporo czasu na zewnątrz, był również bardzo towarzyski - bliscy określili go "przyjacielem wszystkich" .

Jeden z synów Harveya Jr. był wraz z nim na polowaniu, kiedy doszło do wypadku. "Tata robił to, co kochał najbardziej, polował na niedźwiedzie ze mną i kilkoma swoimi dobrymi przyjaciółmi, kiedy został ranny" - napisał w sieci kila dni po incydencie.