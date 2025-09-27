W sobotę główny organ śledczy Rosji - Komitet Śledczy - poinformował, że w tym miesiącu liczba ofiar spożycia nielegalnie wytworzonego alkoholu metylowego wzrosła do 25.

Zgony po wypiciu alkoholu. Nie żyje 25 osób

Nowe dane przekazano po potwierdzeniu w ostatnich dniach kolejnych sześciu zgonów, gdzie u zmarłych stwierdzono śmiertelne stężenie metanolu w organizmie.

Śledczy przekazali, że sekcje zwłok przeprowadzono na ciałach osób, które zmarły między 10 a 17 września w rejonie wołosowskim w obwodzie leningradzkim.

Metanol to rodzaj alkoholu powszechnie występującego, m.in. w środkach czyszczących czy paliwach. Jest podobny do etanolu, którego używa się do produkcji napojów alkoholowych, ale nie nadaje się do spożywania przez ludzi.

Napoje alkoholowe mogą jednak zostać zanieczyszczone metanolem, jeśli są wytwarzane w niewłaściwy sposób.

Służby zatrzymały osiem osób, w tym przedszkolankę

W sprawie zgonów i wytwarzania nielegalnego alkoholu służby zatrzymały osiem osób, m.in. 60-letnią Olgę S., nauczycielkę oddziałów przedszkolnych.

Kobieta miała dostarczać nielegalnie wytwarzany alkohol, który następnie był wprowadzany w obrót przez innych podejrzanych.

W sprawie śledczy skonfiskowali ponad 1000 litrów nielegalnego napoju.

Z kolei na początku tygodnia dwie osoby usłyszały wyrok w sprawie produkcji i sprzedaży podrobionego cydru. Po wypiciu tego trunku w 2023 roku odnotowano śmierć 50 osób.

Sąd skazał oskarżonych na prawie 10 lat pozbawienia wolności.

Rosja walczy z powszechnym problemem. Zaostrzono przepisy

Masowe zgony spowodowane spożywaniem nielegalnego alkoholu nie są rzadkością w Rosji, która od lat zmaga się z wysokim poziomem alkoholizmu. Liczby te jednak znacząco spadły w stosunku do niechlubnych rekordów z lat '90 ubiegłego wieku.

W 2016 roku Rosja znacząco zaostrzyła przepisy, jeśli chodzi o wytwarzanie nielegalnego alkoholu. Zmiana w prawie nastąpiła po tym, jak ponad 60 osób zmarło w Irkucku na Syberii po wypiciu przemycanego olejku do kąpieli zawierającego metanol.

Źródło: "The Moscow Times", "The Sun"

