W niedzielę w szpitalu w Gnieźnie zmarł mężczyzna w średnim wieku. Pacjent trafił do szpitala około południa, z objawami zatrucia alkoholowego.

- Przyjmuje się, że pięć, sześć promili to już jest dawka śmiertelna , a u tego pacjenta stwierdziliśmy poziom alkoholu 13 promili - mówił w rozmowie z TV Gniezno Mateusz Hen, dyrektor medyczny Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Pacjent z 13 promilami. Mężczyzna zmagał się z uzależnieniem

- Można powiedzieć, że to był wielokrotny bywalec naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Bardzo często trafiał do nas z urazami głowy i upojeniem alkoholowym - powiedział dyrektor szpitala.

- Niestety w tym przypadku poziom alkoholu był na tyle wysoki, że doszło do zatrzymania oddechu i akcji serca . Pomimo akcji reanimacyjnej nie udało się tego człowieka uratować - poinformował Hen.

Objawy zatrucia alkoholem etylowym

Przy czwartym stopniu zatrucia alkoholem może dojść do śpiączki, hipotermii i problemów z oddychaniem. Jak podaje portal DOZ.pl, dawka śmiertelna wynosi około 300 ml, co odpowiada to 0,7 litra czystej wódki.