Fatalna pomyłka w USA. Puszki z "procentami" trafiły do sklepów

W sześciu stanach USA do sprzedaży trafiły puszki napoju energetycznego Celsius wypełnione wysokoprocentowym alkoholem. Wszystko przez to, że omyłkowo wysłano je do firmy produkującej wódkę. W sprawie interweniowała Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (USFDA).