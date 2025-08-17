Władze Kuwejtu aresztowały 67 osób oskarżonych o produkcję i dystrybucję lokalnych napojów alkoholowych, które w ostatnich dniach spowodowały śmierć 23 osób - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, cytowane przez agencję Reutera.

W oświadczeniu wydanym w sobotę wieczorem przekazano, że resort przejął sześć fabryk i kolejne cztery, które nie zostały jeszcze uruchomione. Punkty znajdowały się zarówno na obszarach mieszkalnych, jak i przemysłowych.

Kuwejt. Liczba przypadków zatrucia metanolem wzrosła

Resort zdrowia w Kuwejcie poinformował w czwartek, że liczba przypadków zatrucia metanolem związanego ze skażonymi napojami wzrosła do 160, z czego 23 osoby zmarły. To głównie obywatele azjatyccy.

O sprawie masowych zatruć pisaliśmy w czwartek. Jak podawał wówczas Reuters, od poprzedniego weekendu w Kuwejcie zmarło 13 osób, które wcześniej spożywały alkohol metylowy. Ogółem poszkodowane zostały 63 osoby, z czego 51 poddano dializom, 30 wymagało wentylacji mechanicznej, a 21 straciło wzrok.

Azja. Masowe zatrucia alkoholem metylowym

Kuwejt zakazuje importu i produkcji krajowej napojów alkoholowych. Są one jednak produkowane nielegalnie, nie podlegają nadzorowi ani normom bezpieczeństwa - podaje Reuters.

W krajach Azji południowej zatrucie metanolem jest poważnym problemem, który co jakiś czas powraca. Alkohol metylowy jest łatwo dostępny i tani, co sprzyja jego wykorzystywaniu w nielegalnych destylarniach. Ponadto bardzo często wzbogaca się go różnymi substancjami chemicznymi.

W listopadzie ubiegłego roku do serii zatruć doszło w Laosie, gdzie zmarłymi osobami okazali się być zwiedzający kraj turyści. W związku z tym ambasada Polski w Laosie wydała ostrzeżenie, informując na swoich stronach o koniecznych zasadach bezpieczeństwa.

Źródło: Reuters

Komorowski w "Prezydenci i premierzy": Duży sukces odniósł Putin Polsat News Polsat News