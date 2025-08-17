Kuwejt wstrząśnięty falą śmiertelnych zatruć. Masowe aresztowania

Anna Nicz

Anna Nicz

Aresztowano kilkadziesiąt osób podejrzanych o nielegalną produkcję i dystrybucję alkoholu w Kuwejcie. W ostatnich dniach odnotowano tam 160 przypadków zatrucia metanolem. 23 osoby zmarły.

Władze Kuwejtu aresztowały osoby oskarżone o produkcję i dystrybucję napojów alkoholowych
Władze Kuwejtu aresztowały osoby oskarżone o produkcję i dystrybucję napojów alkoholowychYASSER AL-ZAYYATAFP

Władze Kuwejtu aresztowały 67 osób oskarżonych o produkcję i dystrybucję lokalnych napojów alkoholowych, które w ostatnich dniach spowodowały śmierć 23 osób - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, cytowane przez agencję Reutera.

W oświadczeniu wydanym w sobotę wieczorem przekazano, że resort przejął sześć fabryk i kolejne cztery, które nie zostały jeszcze uruchomione. Punkty znajdowały się zarówno na obszarach mieszkalnych, jak i przemysłowych.

Kuwejt. Liczba przypadków zatrucia metanolem wzrosła

Resort zdrowia w Kuwejcie poinformował w czwartek, że liczba przypadków zatrucia metanolem związanego ze skażonymi napojami wzrosła do 160, z czego 23 osoby zmarły. To głównie obywatele azjatyccy.

Zobacz również:

Masowe zatrucie alkoholem metylowym w Kuwejcie (zdj. ilustracyjne)
Świat

Tragedia w azjatyckim kraju. Metanol zbiera śmiertelne żniwo

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    O sprawie masowych zatruć pisaliśmy w czwartek. Jak podawał wówczas Reuters, od poprzedniego weekendu w Kuwejcie zmarło 13 osób, które wcześniej spożywały alkohol metylowy. Ogółem poszkodowane zostały 63 osoby, z czego 51 poddano dializom, 30 wymagało wentylacji mechanicznej, a 21 straciło wzrok.

    Azja. Masowe zatrucia alkoholem metylowym

    Kuwejt zakazuje importu i produkcji krajowej napojów alkoholowych. Są one jednak produkowane nielegalnie, nie podlegają nadzorowi ani normom bezpieczeństwa - podaje Reuters.

    Zobacz również:

    Chiny. Masowe zatrucie w jednym z przedszkoli. Ponad 230 dzieci w szpitalu
    Świat

    Masowe zatrucie w przedszkolu. Powodem "dodatek" do posiłków

    Bartosz Kołodziejczyk
    Bartosz Kołodziejczyk

      W krajach Azji południowej zatrucie metanolem jest poważnym problemem, który co jakiś czas powraca. Alkohol metylowy jest łatwo dostępny i tani, co sprzyja jego wykorzystywaniu w nielegalnych destylarniach. Ponadto bardzo często wzbogaca się go różnymi substancjami chemicznymi.

      W listopadzie ubiegłego roku do serii zatruć doszło w Laosie, gdzie zmarłymi osobami okazali się być zwiedzający kraj turyści. W związku z tym ambasada Polski w Laosie wydała ostrzeżenie, informując na swoich stronach o koniecznych zasadach bezpieczeństwa.

      Źródło: Reuters

      Zobacz również:

      Tragiczne zatrucie na Madagaskarze
      Świat

      Masowe zatrucie na imprezie urodzinowej. Nie żyje 20 osób

      Agata Sucharska
      Agata Sucharska
      Komorowski w "Prezydenci i premierzy": Duży sukces odniósł PutinPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze