Chociaż do Bożego Narodzenia został już niecały miesiąc, to w znanej na całym świecie podbiegunowej miejscowości panuje zdecydowanie jesienna, a nie zimowa aura. A to nie tylko psuje świąteczną atmosferę, lecz również utrudnia życie reniferom.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store Reklama

Pogoda w Rovaniemi mało świąteczna

Leżące w północnej Finlandii miasto Rovaniemi jest słynne na cały świat jako oficjalna siedziba świętego Mikołaja. Położone jest zaledwie kilka kilometrów na południe od północnego koła podbiegunowego i jednoznacznie kojarzy się z ośnieżonym, zimowym krajobrazem. Teraz jednak jest inaczej.

Zwykle o tej porze roku w miejscowości zalega gruba warstwa śniegu. Teraz jednak zamiast śniegu pada deszcz, a na ziemi widać głównie kałuże. We wtorek temperatura wynosi tam prawie 2 stopnie powyżej zera (1,8 st. C).

Śnieg w wielu miejscach stopniał i wraz z wahaniem temperatur mieszkańcy i turyści z całego świata częściej niż z białym puchem mają do czynienia z zamarzającymi co jakiś czas kałużami.

Ciepła jesień po rekordowym lecie

W Laponii, w której znajduje się Rovaniemi, mieliśmy do czynienia z historycznie ciepłym latem. W najcieplejszych miesiącach 2024 roku temperatury przekroczyły tam średnią liczoną od początku XX wieku o 2 do 3,5 st. C.

W całej Finlandii w okresie od czerwca do sierpnia średnia temperatura wyniosła 16,2 st. C, czyli najwięcej od 1937 roku - wynika z danych Fińskiego Instytutu Meteorologicznego (FMI). Reklama

Nie tylko lato okazało się wyjątkowo ciepłe w 2024 roku. Październik był o 1 do 2,5 st. C cieplejszy od średniej wieloletniej. Również Laponia doświadcza jesienią bardzo wysokich temperatur.

Jak informuje agencja AFP w listopadzie padł nowy rekord ciepła w Laponii. W miejscowości Nellim 8 listopada zanotowano 11,9 st. C. To więcej od wynoszącego 11 stopni dotychczasowego listopadowego rekordu w tej części Finlandii, ustanowionego w 1975 roku.

Według klimatologów Arktyka jest jednym z najszybciej ocieplających się rejonów Ziemi. Temperatury rosną tam cztery razy szybciej niż w innych rejonach naszej planety.

Laponia czaruje, ale chcieliby więcej śniegu

Do Rovaniemi, jako oficjalnej siedziby słynnego świętego rozdającego co roku prezenty grzecznym dzieciom co roku przybywają miliony turystów z całego świata.

Chociaż cytowani przez AFP odwiedzający podkreślają, że urzeka ich panująca tam świąteczna magia, to wyraźnie podkreślają, że liczyli na to, że zobaczą więcej śniegu. Na szczęście dopytywany w tej sprawie przez reportera AFP święty Mikołaj zapewnił, że mała ilość białego puchu nie przeszkodzi mu w pracy: Reklama

Moje renifery potrafią latać, więc nie jest to problemem - zapewnił najsłynniejszy rezydent miasta. Dodał jednak, że "widać, że zmiana klimatu jest realna. I renifery to odczuwają".

Hodowcy reniferów zwracają uwagę, że ocieplający się, bardziej nieprzewidywalny klimat sprawia, że reniferom coraz trudniej jest wykopywać z ziemi porosty, które są ich podstawowym pożywieniem. Rozmrażające się i zamarzające z powrotem połacie lodu sprawiają, że wykopywanie spod nich roślin jest coraz bardziej wymagające.

Źródło: AFP, En.ilmatieteenlaitos.fi, Rcinet.ca

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!