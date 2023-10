Miał to być społeczny wyraz sprzeciwu wobec trwających obecnie negocjacji między urzędującym premierem Pedro Sánchezem , a wspierającymi niepodległość katalońskimi partiami regionalnymi: Junts i ERC.

Protestujący: Nie dla amnestii i samostanowienia

Lider opozycji: "To niedopuszczalne, aby politycy łamali prawo"

Zarówno dla polityków, jak i zwykłych obywateli uczestniczących w demonstracji, separatyści to zdrajcy narodu, a ich lider Carles Puigdemont jest wrogiem publicznym numer jeden . Negocjacje na temat amnestii uznają za cyniczną grę Pedro Sáncheza, który jest w stanie zaprzedać jedność Hiszpanii, by tylko utrzymać się u władzy.

- To nie jest amnestia, która ma na celu pojednanie, ale wyłącznie uzyskanie posady premiera - mówił w trakcie marszu Feijóo.

- To niedopuszczalne, aby politycy łamali prawo, jedni, by zostać premierem, inni, żeby uregulować swój dług wobec prawa - dodał lider PP, nawiązując do negocjacji między Sánchezem i Puigdemontem.