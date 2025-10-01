Przewoził kilogramy ludzkich włosów. "Wpadł" na lotnisku w Krakowie
Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała ponad 15 kg ludzkich włosów na lotnisku w Krakowie. Towar przewoził podróżny, który przyleciał z Dubaju. Szacunkowa wartość włosów to 270 tys. zł.
W skrócie
- Funkcjonariusze KAS na lotnisku w Krakowie zatrzymali ponad 15 kg ludzkich włosów przewożonych przez podróżnego z Dubaju.
- 94 pukle włosów pochodzących z Turcji, o łącznej wartości 270 tys. zł, nie zostały zgłoszone do odprawy celnej.
- Wobec obywatela Ukrainy wszczęto postępowanie karne skarbowe – handel ludzkimi włosami wymaga spełnienia norm sanitarnych i celnych.
Funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie przeprowadzili kontrolę na lotnisku Kraków-Balice.
Podróżny, obywatel Ukrainy, który przyleciał do Polski z Dubaju, wybrał przejście "Nic do zgłoszenia". W praktyce oznacza to, że nie zgłosił on żadnego towaru do kontroli.
Kraków. KAS zatrzymała 15 kg ludzkich włosów
Podczas sprawdzania bagażu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli 94 pukle ludzkich włosów o różnej długości.
Łączna waga znaleziska wyniosła ponad 15 kg. Towar pochodził z Turcji i miał wartość rynkową około 270 tysięcy złotych.
W związku ze zdarzeniem wszczęto postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Podróżnemu grozi kara grzywny.
Ludzkie włosy w bagażu. Nie zgłosił się do kontroli
Ludzkie włosy przeznaczone np. do peruk, przedłużania, czy transplantacji są legalnym towarem i stanowią normalny przedmiot obrotu handlowego.
Handel nimi jest regulowany, ale nie jest zabroniony. Trzeba jednak spełniać przepisy sanitarne i celne, a w przypadku transportu międzynarodowego - zgłosić je do odprawy celnej.