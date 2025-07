Pierwszą ofiarą napastnika był policjant Didarul Islam, który po godzinach pracował jako ochroniarz w biurowcu. Na najniższym piętrze budynku Tamura strzelał do przypadkowych osób. "New York Post" informuje, że napastnik oszczędził kobietę, z którą "minął się" w windzie. Po dojechaniu na 33. piętro wszedł do biura Rudin Management, gdzie zabił jeszcze jedną osobę. Następnie napastnik odebrał sobie życie.