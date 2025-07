Tragiczny bilans obchodów Święta Niepodległości. Seria strzelanin w Chicago

Co najmniej 50 osób postrzelonych, spośród których sześciu nie udało się uratować - to tragiczny bilans obchodów Święta Niepodległości USA w Chicago, gdzie doszło do serii strzelanin. Jak informują amerykańskie media, liczba ofiar była niższa w porównaniu do roku poprzedniego. Wówczas w Wietrznym Mieście zginęło 19 osób.