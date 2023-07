Największy stereotyp nt. Polaków odchodzi do lamusa. Nowe dane nie kłamią

Najbardziej zadowolonym ze swojego życia narodem nie są jednak ani mieszkańcy krajów nordyckich, ani Beneluksu. Zaszczytny tytuł przypadł... Irlandczykom . Aż 97 proc. tamtejszego społeczeństwa pozytywnie ocenia swoje życie. W czołówce znaleźli się również Maltańczycy (93) oraz Czesi (90) . Średnia dla całej Unii Europejskiej to 85 proc. , przy czym 22 proc. to ludzie bardzo, a 63 raczej zadowoleni ze swojego życia.

Zadowoleni z szarej codzienności Irlandczycy

Ankieterzy zapytali też Europejczyków o to, jak odnoszą się do swojego codziennego życia . Tutaj Polska wypada już nieco gorzej niż przy wcześniejszym pytaniu. Z codziennego życia zadowolonych jest bowiem 87 proc. naszych rodaków - 15 proc. bardzo, a 72 raczej. Co dziesiąty Polak (11 proc.) jest raczej niezadowolony, za to zupełnie niezadowolonych mamy wśród nas tylko 1 proc. Taki sam odsetek zadeklarował, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie.

Polacy z pesymizmem patrzą w przyszłość

Co ciekawe, chociaż Europejczycy bardzo dobrze oceniają zarówno swoje życie ogółem, jak i swoją codzienność, to gdy zapytano ich o przewidywania o to, jakie będzie ich życie w następnych 12 miesiącach, takim optymizmem już nie tryskali. Tylko co czwarty (26 proc.) mieszkaniec Unii uważa, że czeka go zmiana na lepsze. 57 proc. nie spodziewa się żadnych zmian, a 15 proc. uważa, że dojdzie do pogorszenia sytuacji. 2 proc. nie ma zdania w tej kwestii.