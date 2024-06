Największe wybory na świecie. Są wyniki exit poll

"Sondaże sugerują, że BJP poradziła sobie lepiej, niż przewidywało większość analityków" - zaznaczono. Powołując się na sondaż CNN News18, BJP może uzyskać od 355 do 370 mandatów.

"Oznacza to, że premier Narendra Modi, już dziś uważany za najpotężniejszego indyjskiego przywódcę od czasów Indiry Gandhi, będzie rządził kolejne pięć lat " - podkreśla Tomasz Augustyniak , korespondent Interii.

Wybory w Indiach. Największe głosowanie na świecie

Wybory w Indiach rozpoczęły się 19 kwietnia i trwały sześć tygodni . Do głosowania uprawnionych było blisko 970 mln obywateli. Ostateczne wyniki mają zostać ogłoszone we wtorek.

Głosowanie było podzielone na siedem etapów , a czuwało nad nim 15 mln urzędników. Podczas wyborów do zdobycia są 543 miejsca w niższej izbie parlamentu , Izbie Ludowej, która wybiera premiera .

W ostatnich wyborach frekwencja wyniosła ok. 67 proc. W tym roku na liczbę osób, które udały się do jednego z ponad milionów punktów do oddawania głosu, wpłynęła pogoda.