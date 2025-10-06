W skrócie Nagroda Nobla 2025 w dziedzinie medycyny została przyznana za odkrycia dotyczące regulacyjnych komórek T i tolerancji immunologicznej.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi opracowali przełomowe badania, które mogą zwiększyć skuteczność leczenia nowotworów, chorób autoimmunologicznych i przeszczepów.

Odkrycie genu Foxp3 oraz jego roli w rozwoju limfocytów T regulatorowych zmieniło rozumienie działania układu odpornościowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tegoroczni laureaci zidentyfikowali regulacyjne komórki T, które zapobiegają atakowaniu naszego organizmu przez komórki odpornościowe. Ich badania doprowadziły do opracowania potencjalnych metod leczenia, które obecnie poddawane są ocenie w badaniach klinicznych.

Odkrycia laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 2025 r. zapoczątkowały dziedzinę tolerancji obwodowej, pobudzając rozwój metod leczenia nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Przeprowadzane przez nich badania mogą również prowadzić do opracowania metod zwiększających skuteczność przeszczepów.

- Ich odkrycia okazały się decydujące dla naszego zrozumienia funkcjonowania układu odpornościowego i tego, dlaczego nie wszyscy zapadają na poważne choroby autoimmunologiczne - powiedział Olle Kämpe, przewodniczący Komitetu Noblowskiego.

Rozwiń

Nagroda Nobla 2025 w dziedzinie medycyny. Droga do przełomu

Droga do przełomu rozpoczęła się w 1995 roku, kiedy Shimon Sakaguchi odkrył nieznaną wcześniej klasę komórek odpornościowych, które chronią organizm przed chorobami autoimmunologicznymi.

Mary Brunkow i Fred Ramsdell dokonali kolejnego kluczowego odkrycia w 2001 roku, kiedy ustalili, dlaczego konkretny szczep myszy jest szczególnie podatny na choroby autoimmunologiczne. "Odkryli, że myszy te mają mutację w genie, który nazwali Foxp3. Wykazali również, że mutacje w ludzkim odpowiedniku tego genu powodują poważną chorobę autoimmunologiczną, IPEX."

Dwa lata później te dwa odkrycia zostały połączone przez Shimona Sakaguchi, który udowodnił, że gen Foxp3 reguluje rozwój komórek zidentyfikowanych w 1995 roku. "Komórki te, znane obecnie jako limfocyty T regulatorowe, monitorują inne komórki układu odpornościowego i zapewniają tolerancję naszych własnych tkanek."

Nagroda Nobla z medycyny. Ubiegłoroczny laureat ma polskie korzenie

W 2024 roku Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny trafiła do odkrywców mikroRNA: Victora Ambrosa i Gary'ego Ruvkuna. Odkrycie amerykańskich biologów ujawniło nową zasadę regulacji genów, która okazała się niezbędna dla organizmów wielokomórkowych, w tym ludzi.

Zrozumienie zasad regulacji aktywności genów przez wiele dziesięcioleci stanowiło cel naukowców z całego świata. Nieprawidłowa regulacja może prowadzić do powstawania nowotworów czy chorób autoimmunologicznych.

Victor Ambros, jeden z laureatów, ma polskie korzenie. Jego ojciec wyemigrował z Polski do USA po zakończeniu II wojny światowej. Już w Stanach Zjednoczonych poznał matkę Ambrosa i wraz z nią przeniósł się na farmę w Vermont.

Ociepa w "Gościu Wydarzeń" o Sikorskim: Najbardziej przereklamowany polityk III RP Polsat News Polsat News