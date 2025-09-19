Już po raz 35. wyróżniono dziesięć kuriozalnych badań naukowych, które mają "najpierw rozśmieszać, a potem skłaniać do refleksji". Te nieprzynoszące żadnych korzyści finansowych nagrody mają według organizatorów "celebrować niezwykłość i honorować fantazję". Zostały przyznane już po raz 35. przez magazyn "Annals of Improbable Research", poświęcony osobliwym badaniom.

Tytuł tej bardzo nietypowej imprezy - Ig-Noble - jest grą słów: "Ignoble" oznacza w języku angielskim "niehonorowy". Tradycyjnie ekscentryczna gala, w tym roku pod hasłem "Trawienie", odbyła się z udziałem około tysiąca widzów. Gospodarzem ceremonii od roku 2006 jest Uniwersytet Harvarda w Bostonie.

Jaszczurki, mleko i paznokcie

Zespół z Nigerii, Togo, Włoch i Francji został wyróżniony w kategorii żywienia za badania nad "stopniem, w jakim określony gatunek jaszczurki wybiera określone rodzaje pizzy do spożycia".

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych otrzymali nagrodę w kategorii pediatrii za badania nad tym, czego doświadcza dziecko pijące mleko matki, gdy matka spożywa czosnek.

Amerykański naukowiec William Bean został pośmiertnie uhonorowany w kategorii literatury za to, że przez około 35 lat "wytrwale rejestrował i analizował tempo wzrostu jednego ze swoich paznokci".

Niemcy: alkohol i sos do makaronu

Zespół badawczy, w skład którego wchodzili między innymi Fritz Renner i Jessica Werthmann z Uniwersytetu we Fryburgu, otrzymał nagrodę w kategorii pokój - "za wykazanie, że picie alkoholu czasami poprawia zdolność człowieka do posługiwania się językiem obcym".

Nagroda była zaskoczeniem, ponieważ badanie pochodziło już z 2017 roku, jak powiedział Fritz Renner niemieckiej agencji prasowej DPA: - Pomysł na badanie zrodził się podczas konferencji naukowej w Wiedniu. Wieczorem wypiliśmy kilka drinków i stwierdziliśmy, że łatwiej jest nam rozmawiać po angielsku". Jessica Werthmann z kolei podkreśliła, że celem badania nie było zachęcanie do picia alkoholu w celu nauki języków obcych, ponieważ alkohol ma również wiele negatywnych skutków: - Nagroda pasuje do badania. Ma ono skłaniać do śmiechu i refleksji.

Para naukowców, oboje w wieku 43 lat, nie przyjechała na ceremonię wręczenia nagród do Stanów Zjednoczonych, ale przesłała krótkie podziękowanie, które zostało odczytane publiczności.

Wyróżnienie w kategorii fizyka trafiło do zespołu, w skład którego wchodzili również naukowcy z Instytutu Fizyki Złożonych Systemów im. Maxa Plancka w Dreźnie. Zostali nagrodzeni "za odkrycia dotyczące fizyki sosu do makaronu, zwłaszcza w zakresie przemiany fazowej, która może prowadzić do zbrylania się, co może być przyczyną dyskomfortu".

Śmierdzące buty i krowy w paski

W kategorii projektowania inżynieryjnego wyróżniono dwóch naukowców z Indii, którzy przeanalizowali "jak śmierdzące buty wpływają na dobre wrażenia z użytkowania regału na obuwie".

Zespół badawczy z Polski, Australii i Kanady otrzymał nagrodę w kategorii psychologia za badania nad tym, "co się dzieje, gdy mówi się narcyzom - lub komukolwiek innemu - że są inteligentni".

Zespół z USA i Izraela został wyróżniony w kategorii chemia za eksperymenty mające na celu sprawdzenie, czy jedzenie teflonu "jest dobrym sposobem na zwiększenie ilości spożywanego pokarmu, a tym samym uczucia sytości, bez zwiększania spożycia kalorii".

Zobacz również: Świat Kamera uchwyciła niezwykle rzadkie zwierzę w lesie w Arizonie Krzysztof Ryncarz

Zespół badawczy z Japonii otrzymał nagrodę w kategorii biologia za testy, w których próbowano ustalić, "czy krowy pomalowane w paski przypominające zebrę mogą uniknąć ukąszeń much".

Nagroda w kategorii lotnictwo trafiła między innymi do naukowców z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Kolumbii, którzy badali, czy alkohol może wpływać na zdolność latania i echolokacji u nietoperzy.

"Więcej szczęścia w przyszłym roku!"

Podobnie jak co roku w kultowej gali wzięli udział prawdziwi laureaci Nagrody Nobla, a z widowni latały papierowe samoloty. Były skecze, dziwaczne krótkie utwory muzyczne i jeszcze więcej ekscentrycznych wybryków.

Ceremonię zakończyły tradycyjne słowa prowadzącego, założyciela magazynu "Annals of Improbable Research", Marca Abrahamsa: "Jeśli nie zdobyli państwo w tym roku Ig-Nobla, a zwłaszcza jeśli go zdobyli: więcej szczęścia w przyszłym roku!".

Deutsche Welle/Dagmara Jakubczak

Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj.

