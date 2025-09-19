Antynoble rozdane. Wśród nagrodzonych są Polacy
Czy alkohol może pomóc w nauce języków? I jaką pizzę lubią jaszczurki? Co czuje dziecko pijące mleko matki, która spożywa czosnek? Najdziwniejsze badania naukowe zostały uhonorowane nagrodami Ig Nobla, zwanymi antynoblami. Wśród nagrodzonych są również Polacy.
Już po raz 35. wyróżniono dziesięć kuriozalnych badań naukowych, które mają "najpierw rozśmieszać, a potem skłaniać do refleksji". Te nieprzynoszące żadnych korzyści finansowych nagrody mają według organizatorów "celebrować niezwykłość i honorować fantazję". Zostały przyznane już po raz 35. przez magazyn "Annals of Improbable Research", poświęcony osobliwym badaniom.
Tytuł tej bardzo nietypowej imprezy - Ig-Noble - jest grą słów: "Ignoble" oznacza w języku angielskim "niehonorowy". Tradycyjnie ekscentryczna gala, w tym roku pod hasłem "Trawienie", odbyła się z udziałem około tysiąca widzów. Gospodarzem ceremonii od roku 2006 jest Uniwersytet Harvarda w Bostonie.
Jaszczurki, mleko i paznokcie
Zespół z Nigerii, Togo, Włoch i Francji został wyróżniony w kategorii żywienia za badania nad "stopniem, w jakim określony gatunek jaszczurki wybiera określone rodzaje pizzy do spożycia".
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych otrzymali nagrodę w kategorii pediatrii za badania nad tym, czego doświadcza dziecko pijące mleko matki, gdy matka spożywa czosnek.
Amerykański naukowiec William Bean został pośmiertnie uhonorowany w kategorii literatury za to, że przez około 35 lat "wytrwale rejestrował i analizował tempo wzrostu jednego ze swoich paznokci".
Niemcy: alkohol i sos do makaronu
Zespół badawczy, w skład którego wchodzili między innymi Fritz Renner i Jessica Werthmann z Uniwersytetu we Fryburgu, otrzymał nagrodę w kategorii pokój - "za wykazanie, że picie alkoholu czasami poprawia zdolność człowieka do posługiwania się językiem obcym".
Nagroda była zaskoczeniem, ponieważ badanie pochodziło już z 2017 roku, jak powiedział Fritz Renner niemieckiej agencji prasowej DPA: - Pomysł na badanie zrodził się podczas konferencji naukowej w Wiedniu. Wieczorem wypiliśmy kilka drinków i stwierdziliśmy, że łatwiej jest nam rozmawiać po angielsku". Jessica Werthmann z kolei podkreśliła, że celem badania nie było zachęcanie do picia alkoholu w celu nauki języków obcych, ponieważ alkohol ma również wiele negatywnych skutków: - Nagroda pasuje do badania. Ma ono skłaniać do śmiechu i refleksji.
Para naukowców, oboje w wieku 43 lat, nie przyjechała na ceremonię wręczenia nagród do Stanów Zjednoczonych, ale przesłała krótkie podziękowanie, które zostało odczytane publiczności.
Wyróżnienie w kategorii fizyka trafiło do zespołu, w skład którego wchodzili również naukowcy z Instytutu Fizyki Złożonych Systemów im. Maxa Plancka w Dreźnie. Zostali nagrodzeni "za odkrycia dotyczące fizyki sosu do makaronu, zwłaszcza w zakresie przemiany fazowej, która może prowadzić do zbrylania się, co może być przyczyną dyskomfortu".
Śmierdzące buty i krowy w paski
W kategorii projektowania inżynieryjnego wyróżniono dwóch naukowców z Indii, którzy przeanalizowali "jak śmierdzące buty wpływają na dobre wrażenia z użytkowania regału na obuwie".
Zespół badawczy z Polski, Australii i Kanady otrzymał nagrodę w kategorii psychologia za badania nad tym, "co się dzieje, gdy mówi się narcyzom - lub komukolwiek innemu - że są inteligentni".
Zespół z USA i Izraela został wyróżniony w kategorii chemia za eksperymenty mające na celu sprawdzenie, czy jedzenie teflonu "jest dobrym sposobem na zwiększenie ilości spożywanego pokarmu, a tym samym uczucia sytości, bez zwiększania spożycia kalorii".
Zespół badawczy z Japonii otrzymał nagrodę w kategorii biologia za testy, w których próbowano ustalić, "czy krowy pomalowane w paski przypominające zebrę mogą uniknąć ukąszeń much".
Nagroda w kategorii lotnictwo trafiła między innymi do naukowców z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Kolumbii, którzy badali, czy alkohol może wpływać na zdolność latania i echolokacji u nietoperzy.
"Więcej szczęścia w przyszłym roku!"
Podobnie jak co roku w kultowej gali wzięli udział prawdziwi laureaci Nagrody Nobla, a z widowni latały papierowe samoloty. Były skecze, dziwaczne krótkie utwory muzyczne i jeszcze więcej ekscentrycznych wybryków.
Ceremonię zakończyły tradycyjne słowa prowadzącego, założyciela magazynu "Annals of Improbable Research", Marca Abrahamsa: "Jeśli nie zdobyli państwo w tym roku Ig-Nobla, a zwłaszcza jeśli go zdobyli: więcej szczęścia w przyszłym roku!".
Deutsche Welle/Dagmara Jakubczak
