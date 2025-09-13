W 2025 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, 26 października. Wskazówki zegarów trzeba będzie cofnąć z godziny 3:00 na 2:00, co oznacza, że tej nocy pośpimy godzinę dłużej. Zimowy czas będzie obowiązywał przez około pięć miesięcy, aż do końca marca 2026 roku. Wtedy znów wrócimy do czasu letniego.

Zmiana czasu 2025. Dlaczego wciąż przestawiamy zegarki?

Obowiązek przestawiania zegarków wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z marca 2022 roku. Dokument ten ustalił harmonogram zmian czasu w Polsce na lata 2022-2026. Oznacza to, że dopóki nie wejdą w życie nowe przepisy, będziemy funkcjonować w dotychczasowym systemie dwóch czasów, czyli letniego i zimowego.

Podział na czas letni i zimowy ma swoje korzenie w czasach rozwoju wielkiego przemysłu. Został wprowadzony, aby dostosować nasz cykl dnia do naturalnego rytmu światła. Miało to wprowadzić oszczędności energetyczne. Dziś coraz częściej mówi się, że zmiany czasu są niepotrzebne i stanowią raczej komplikację, niż ułatwienie życia.

Czy zmiana czasu zniknie w Europie?

Od kilku lat w Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad rezygnacją z obowiązującego podziału na czas letni i zimowy. W 2019 roku Parlament Europejski przyjął projekt, który zakładał możliwość wprowadzenia jednego, stałego czasu w krajach członkowskich.

Proces został jednak wstrzymany, a ostateczne decyzje wciąż nie zapadły. W praktyce oznacza to, że zmiany czasu pozostają w mocy. Dlatego jeszcze co najmniej przez rok będziemy musieli dwa razy w roku przestawiać swoje zegarki.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

Cofnięcie zegarków o jedną godzinę może wydawać się drobiazgiem. Jednak organizm wielu osób odczuwa tę zmianę. Zaburzeniu ulega rytm dobowy, co może skutkować problemami ze snem, spadkiem koncentracji i obniżeniem nastroju.

Lekarze wskazują, że w pierwszych dniach po zmianie czasu częściej pojawia się zmęczenie. Odnotowują również zwiększone ryzyko problemów kardiologicznych. Dostosowanie się do nowego rytmu zazwyczaj trwa kilka dni, ale u osób wrażliwych może potrwać dłużej.

