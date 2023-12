- W każdym z nas pozostało coś z dziecka - przekonuje pierwsza dama Ameryki , która chciała, aby w tym roku świąteczne dekoracje nawiązywały do tego, jak Boże Narodzenie widzą i przeżywają właśnie dzieci, które tak często dają się ponieść emocją i potrafią całkowicie zanurzyć się w świątecznej atmosferze .

"W czasie świąt, czasie refleksji i dobrej woli mamy nadzieję, że pozwolicie sobie na pokazanie tej dziecięcej strony charakteru, którą ma każdy z nas" - pisze para prezydencka w liście powitalnym skierowanym do tych, którzy odwiedzą Biały Dom w świątecznym okresie.

Gości nie zabraknie. Ma być tłoczno. Nawet 100 tysięcy osób może pojawić się w Białym Domu w bożonarodzeniowym czasie. Tegoroczne hasło dekoracji to "Magia, Cuda i Radość" . Ogłaszanie przewodniego tematu dekoracji zapoczątkowała Jacqueline Kennedy.

Na terenie kompleksu Białego Domu jest 98 świątecznych drzewek . Najważniejsze, bo uznane za oficjalne świąteczne drzewko rezydencji amerykańskiej pary prezydenckiej, znajduje się w Pokoju Niebieskim . Jill Biden zdecydowała, że tym razem to najokazalsze drzewko - ma ponad pięć i pół metra wysokości - będzie symbolem różnorodności Ameryki. Na drzewku i wokół niego podziwiać można dekoracje reprezentujące wszystkie amerykańskie stany.

Drzewo, które stanie w Pokoju Niebieskim, jest wyłaniane w konkursie, a jego wygranie nie jest wcale prostą sprawą. Najpierw hodowcy muszą zwyciężyć w konkursie stanowym, potem czeka ich jeszcze rywalizacja na poziomie krajowym. W tym roku zwycięskie drzewo do Białego Domu przyjechało z Karoliny Północnej. Nie jest to zaskoczenie, bo to właśnie ten stan najczęściej wygrywa zawody.