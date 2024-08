To nie nowość, że pierwszy pobyt w Stanach Zjednoczonych może przyprawić o zawrót głowy. Z punktu widzenia Europejki Ameryka to cała masa zaskoczeń i ciekawostek.

Pierwsza wizyta w USA, a dokładnie w Seattle właśnie z takowych się składała.

USA. Kartki z każdej możliwej okazji

Do tej pory widziałam to tylko w filmach i serialach z USA. One jednak istnieją naprawdę! One, czyli stoiska z kartkami okolicznościowymi na różne okazje.

Od urodzin każdego członka rodziny, z okazji zaręczyn, ukończenia etapu edukacji, zajścia w ciąże, pierwszego dnia w pracy, przejścia na emeryturę, z kondolencjami itd.

W Stanach można znaleźć kartki na rozmaite okazje / John Moore / Staff

Ceny w netto

W Stanach Zjednoczonych na sklepowych półkach znajdziemy ceny netto, czyli ceny bez podatku od sprzedaży (sale tax).

W poszczególnych stanach stawka podatku od sprzedaży jest różna. Jeśli nie przeliczymy w pamięci, ile dokładnie zapłacimy za dany towar, dowiemy się tego dopiero przy kasie.

USA. Krojenie i pakowanie owoców

W sklepach w USA możemy kupić warzywa czy owoce na sztuki lub na wagę. Możemy jednak kupić je pokrojone i szczelnie zapakowane w folie, tacki czy inne plastikowe pudełka. Od razu gotowe do podania. Do wyboru, do koloru - jabłka, melony, arbuzy i wiele innych.

Bardzo dużo miejsca na słodzone napoje

Po wejściu do jednego z dużych sklepów w dzielnicy Belltown w Seattle moją uwagę przykuwają nie tylko nieznane mi, cudaczne produkty.

Zauważam dość szybko, że jak dużo miejsca zajmują regały ze słodzonymi napojami. Na pewno więcej, niż choćby półki z pieczywem czy stanowiska z owocami i warzywami. Nic jednak dziwnego - napoje są niezmiennie bardzo popularne wśród Amerykanów.

Reklamy prawników

Bankructwo? Rozwód? Sprawa kryminalna? Uszkodzenie ciała? Na pomoc w tych i wielu innych problemach gotowi są amerykańscy prawnicy.

A reklamy ich kancelarii można znaleźć na każdym kroku. Na przykład na wielkich billboardach przy drodze, których nie sposób nie zauważyć.

Komunikacja miejska w Seattle

Często słyszy się, że w amerykańskich miastach nie ma dobrej komunikacji miejskiej. Seattle odczarowało to przekonanie.

Po mieście można sprawnie poruszać się zbiorkomem. Do wyboru mamy autobusy, trolejbusy, kolejkę jednoszynową. Z lotniska zaś do centrum miasta dojedziemy w pół godziny dzięki kolejce Light Rail.

Monetyzacja zasobu popkulturowego miasta

Co stoi za tym hasłem? Fani filmów czy seriali kręconych w Seattle nie zawiodą się i wyjadą stamtąd z mnóstwem tematycznych pamiątek.

Na licznych stoiskach z suwenirami kupimy nie tylko gadżety z lokalnymi akcentami. Znajdziemy tam także kubki nawiązujące do serii "Twin Peaks" (kręcona w okolicach Seattle), bluzy, koszulki, breloki czy naklejki z logiem serialu "Chirurdzy". Czy wreszcie, moje ulubione - koszule nocne z hasłem "Sleepless in Seattle" ("Bezsenność w Seattle", film z 1993 roku).

Coś dla fanów serialu "Chirurdzy" / materiały własne / INTERIA.PL

USA. Rozmowy na każdym kroku

Amerykanie uwielbiają small talki - to wiemy nie od dziś. Dla jednych to irytujące, dla innych miłe i sympatyczne. Już po kilku dniach w Stanach Zjednoczonych można złapać się na tym, że samemu zagaduje się nieznajomych, pyta "jak leci?" albo o to, skąd pochodzą.

Zwłaszcza wtedy, gdy zachęca do tego napis w małej hotelowej windzie: "Zaprzyjaźnij się".

Anna Nicz

