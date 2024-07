Rzecznik Kremla grzmi po decyzji USA. "Stolice potencjalnymi ofiarami"

- Rosja ma odpowiednie środki, by powstrzymać amerykańską broń - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do ostatniej decyzji Stanów Zjednoczonych o rozmieszczeniu w Europie rakiet dalekiego zasięgu. Jak twierdzi, to stolice europejskich państw staną się potencjalnymi ofiarami.