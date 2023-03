Mateusz Morawiecki po zakończonym w piątek szczycie Rady Europejskiej w Brukseli w rozmowie z portalem Politico stwierdził, że Berlin dokonał zmian w swojej polityce, które obejmują inwestycje w modernizację armii i zniesienie zakazu wysyłania broni do strefy działań wojennych. W szczególności Morawiecki podkreślił decyzję Niemiec o wysłaniu czołgów Leopard do Ukrainy.

Morawiecki o rozmowach z Scholzem

- Trzy miesiące temu Niemcy powiedziały, że to niemożliwe - teraz jest to możliwe - zauważył premier, wskazując, że świadczy to o tym, że zmiana podejścia jest możliwa.

Mateusz Morawiecki poinformował też, że przedstawił swój punkt widzenia na temat niemieckiego wsparcia dla Ukrainy kanclerzowi RFN Olafowi Scholzowi. - Co jakiś czas mamy rozmowę na ten temat. Proszę go o równie duże wsparcie. To wszystko, co mogę zrobić - wyjaśnił.

Morawiecki: Prosiliśmy, aby tego nie robili

Polski przywódca poruszył również kwestię niemieckiej polityki energetycznej, która opierała się na imporcie rosyjskiego gazu.

- Przez swoją bardzo błędną politykę gazową i naftową wobec Rosji Niemcy są współodpowiedzialni za to, co się dzieje, za ten bałagan na rynku energetycznym. Niemcy popełniły ten dramatyczny błąd, całkowicie uzależniając swój model biznesowy od Rosji w zakresie paliw kopalnych - powiedział.

- A my wołaliśmy do nich. Prosiliśmy ich, aby tego nie robili - powiedział premier.