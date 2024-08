"Dla jego opiekunów pożegnanie się z nim było bardzo trudne, ponieważ niektórzy z nich znali go i opiekowali się nim przez ponad 25 lat " - przekazano w oświadczeniu wydanym przez zoo. Poinformowano w nim, że Jan zmarł ze starości w ubiegłym tygodniu.

Zwierzę urodziło się na wolności w 1969 roku . 17 lat później przybyło do Niemiec , gdzie trochę czasu spędziło w hamburskim Ogrodzie Zoologicznym Hagenbecka, a następnie zostało przeniesione do Krefeld, gdzie żyło przez kolejne 38 lat.

Niemcy. Zmarł najstarszy leniwiec na świecie. Miał 54 lata

Po raz pierwszy Jan zdobył sławę w 2021 roku, gdy został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako "najstarszy leniwiec pozostający pod opieką człowieka". Co warte przypomnienie, wcześniej ten tytuł należał do Pauli - leniwca, który mieszkał w innym niemieckim zoo, w mieście Halle.