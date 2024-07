W Saksonii stosunek ten wynosi 145 tys. do 363 tys. Najgorsza sytuacja panuje jednak w Turyngii, gdzie około 74 tys. emerytów otrzymuje głodowe emerytury. Na wyższe może liczyć wyłącznie 189 tys. emerytów.

Średnia emerytura w Niemczech. Najgorsza sytuacja na zachodzie kraju

Według opublikowanych danych na zachodzie kraju od grudnia 2023 roku jest to 1663 euro , a na wschodzie 1471 euro . Na lepszą sytuację mogą liczyć kraje związkowe oraz stolica Niemiec, gdzie emerytura przekracza 1600 euro .

Sahra Wagenknecht chce, by Niemcy wzięły przykład z sąsiedniej Austrii , gdzie średnia emerytura dla emerytów jest o 800 euro wyższa.

Głodowe emerytury w Niemczech. Wskazano powody

Za przyczynę otrzymywania w Niemczech niskich emerytur wskazano kilka powodów. Jak przekazał Federalny Instytut Badań Ludności, wiele osób otrzymuje ustawową emeryturę, ponieważ w pewnym momencie swojego życia opłacało składki na ubezpieczenie emerytalne przez co najmniej pięć lat. Jest to z kolei minimalny okres, który uprawnia do emerytury.