WHO odpowiada Trumpowi. Gorzkie słowa po decyzji USA

"Światowa Organizacja Zdrowia z żalem przyjmuje informację o zamiarze wycofania się Stanów Zjednoczonych Ameryki" - czytamy w komunikacie WHO. Jak zaznaczają władze organizacji, mają one nadzieję na "konstruktywny dialog" w celu utrzymania partnerstwa między USA a WHO "dla dobra zdrowia i dobrego samopoczucia milionów ludzi na całym świecie".