- Nie możemy już dłużej czekać. To jest nasze prawo, to są prawa człowieka - przekonywał przewodniczący Krajowego Związku Szwedzkich Saamów (SSR) Matti Blind Berg. Mieszkańcy z czterech wiosek, obejmujących setki kilometrów kwadratowych cennych przyrodniczo obszarów na północy Szwecji, złożyli we wtorek w sądzie pozew przeciwko państwu szwedzkiemu. Saamowie przypominali, że byli niegdyś wysiedlani i zmuszani do nauki języka szwedzkiego.