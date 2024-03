Greta Thunberg z grupą aktywistów klimatycznych zablokowała wejście do szwedzkiego parlamentu. Chcieli uniemożliwić politykom wstęp do budynku, by protestować przeciwko obojętności decydentów na postępujące zmiany klimatu. Według szwedzkich mediów jednak członkowie parlamentu nie mają większych problemów z dostaniem się do środka.