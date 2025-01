- Wkrótce staniemy się dużym krajem, w niezbyt odległej przyszłości, miło to będzie zobaczyć. Wiecie, przez lata mieliśmy ten sam rozmiar, co do metra kwadratowego - a tak właściwie to pewnie zmniejszyliśmy się - ale już wkrótce możemy się stać większym krajem - mówił Donald Trump podczas ubiegłotygodniowego wiecu mającego stanowić podziękowanie za jego wyborcze zwycięstwo w Nevadzie.

To nawiązanie do jego głośnych słów, gdy jeszcze jako prezydent elekt zapowiadał pozyskanie nowych terytoriów dla USA. Po wygranych wyborach Trump mówił o przyłączeniu do Stanów Kanady, przejęciu kontroli nad Kanałem Panamskim, a także o kupnie Grenlandii. Reklama

Amerykański prezydent nie wykluczył przy tym użycia siły lub ekonomicznej presji wobec Danii w postaci ceł. Oznajmił, że nie jest wcale pewne, czy Dania posiada prawa do Grenlandii. Podkreślił również, że to właśnie tego chce 57 tys. mieszkańców największej wyspy świata.

Na jego słowa w sposób zdecydowany zareagował zarówno rząd Danii, jak i premier Grenlandii. - Jesteśmy Grenlandczykami, nie chcemy być Amerykanami - oświadczył Mute Egede.

Donald Trump chce Grenlandii. Sondaż

Duńska gazeta "Berlingske" postanowiła sprawdzić, jak na zakusy Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii reagują sami mieszkańcy wyspy. Według przeprowadzonego tam sondażu jedynie 6 proc. Grenlandczyków opowiada się za przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie 85 proc. z nich jest temu zdecydowanie przeciwna. Odsetek osób niezdecydowanych wyniósł 9 proc.

Sondaż pokazał także, że prawie połowa Grenlandczyków widzi realne zagrożenie w zapowiedziach Donalda Trumpa.

Grenlandia: Sondaż o przyszłości wyspy. "Obala narrację Trumpa"

W amerykańskich mediach cytowano już sondaż, który wykazał, że 57 proc. Grenlandczyków chciało być częścią Stanów Zjednoczonych. Badanie to odbiło się głośnym echem m.in. w rosyjskich mediach propagandowych - powoływano się na nie ponad 300 razy. Reklama

Zdaniem politologów wyniki sondażu duńskiej gazety obalają narrację Donalda Trumpa o Grenlandii, która rzekomo chce być amerykańska.

- W porównaniu z tym, co powiedział wcześniej Donald Trump, jest to bardzo wyraźny dowód na to, że rzeczywistość jest inna - komentuje Kasper Møller Hansen, ekspert ds. wyborów i profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-26 stycznia na próbie 497 obywateli Grenlandii w wieku powyżej 18 lat. Zleceniodawcą była "Berlingske" - jedna z wiodących duńskich gazet ogólnokrajowych, będącą jedną z najstarszych na świecie. Została założona w 1749 roku.

Grenlandia: Mieszkańcy wyspy chcą niepodległości

Grenlandia jest częścią królestwa Danii od 600 lat, a od 1979 roku cieszy się szeroką autonomią względem władz w Kopenhadze, którą z kolei poszerzono po referendum w 2008 roku. Dania odpowiada za jej obronność i stosunki zewnętrzne. Na wyspie znajduje się amerykańska baza wojskowa Qaanaaq.

Grenlandia jest w około 90 proc. zamieszkana przez rdzenną ludność wyspy, Inuitów. Na wyspie od lat wzrastają tendencje niepodległościowe.

W pierwszych dniach 2025 roku premier Mute Egede powtórzył swoje argumenty na rzecz niepodległości od Danii, mówiąc w noworocznym przemówieniu, że chce, aby Grenlandia uwolniła się od "kajdan kolonializmu", aby kształtować własną przyszłość. Nie wspomniał jednak o USA.

