- Jasne przesłanie od przyjaciół z krajów nordyckich i Europy , a także spoza Europy, jest takie, że oczywiście należy szanować terytoria i suwerenność państw. Ma to kluczowe znaczenie dla społeczności międzynarodowej, którą zbudowaliśmy razem od czasów II wojny światowej - powiedziała we wtorek niedługo po spotkaniu z francuskim przywódcą Frederiksen.

Duńska premier odbyła serię rozmów z europejskimi politykami po tym, jak prezydent USA Donald Trump podkreślił swoje pragnienie, by Grenlandia stała się "jednym ze stanów USA". W związku z tym Frederiksen spotkała się we wtorek także z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem .

Spór o Grenlandię. Premier Danii na spotkaniu z Olafem Scholzem

- Nasz kontynent opiera się na idei, że to współpraca, a nie konfrontacja , prowadzi do pokoju, postępu i dobrobytu - powiedziała Frederiksen w stolicy Niemiec.

Następnie dodał angielski zwrot "To whom it may concern", co znaczy "Do wszystkich zainteresowanych".