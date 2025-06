Mieszkańcy Barcelony mają dość, wyszli na ulice. "Turyści byli wstrząśnięci"

Fala protestów w Barcelonie. Ulicami miasta przeszli wzburzeni mieszkańcy, którzy krzyczeli bezpośrednio do odpoczywających turystów, by ci "wracali do domów". Hiszpanie od dłuższego czasu sprzeciwiają się masowej turystyce, która według nich powoduje gigantyczny wzrost cen. Władze miasta podjęły kroki w tej sprawie.