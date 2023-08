W poniedziałek jeden z najaktywniejszych propagandystów Kremla, Dmitrij Miedwiediew , opublikował na Telegramie kolejny wpis. Jego słowa zacytowała także rosyjska agencja TASS, pisząc, że w ten sposób "wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji podkreślił absurdalność przystąpienia Finlandii do NATO".

Miedwiediew o Finlandii w NATO i "rosyjskim zagrożeniu"

Miedwiediew umieścił krótką wymianę zdań, z której składa się wymyślony przez niego dialog, który miałby odbyć się pomiędzy dwoma Finami, którzy dyskutują na temat wstąpienia przez ich kraj do NATO.

"Pekka, dlaczego nasz kraj wstąpił do NATO?" - jeden z Finów, Matti, pyta drugiego. "Ponieważ stoimy w obliczu rosyjskiego zagrożenia" - odpowiada Pekka.

"Ale dlaczego mamy do czynienia z rosyjskim zagrożeniem?" - zastanawia się Matti. "To dlatego, Matti, że przystępujemy do NATO" - podsumowuje Pekka.