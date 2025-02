To wyjątkowo czuła struna w rosyjskiej polityce historycznej. Niemieckie oblężenie Leningradu trwało 2,5 roku, od września 1941 do stycznia 1944 roku i pochłonęło 1,5 miliona ofiar.

"Jakiś zdegenerowany europejski stwór życzył naszemu krajowi, a zatem i tobie, i mnie, aby przynajmniej milion naszych obywateli znowu zginęło. (...) Co stało się z niesławnymi 'elitami' i władzami? To już nie jest rusofobia, do której przywykliśmy" - napisał Dmitrij Miedwiediew w swoich mediach społecznościowych.