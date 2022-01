Zaprzysiężenie Marka Brzezinskiego na ambasadora USA w Polsce zorganizowano w środę w Białym Domu. Oficjalną nominację wręczyła mu wiceprezydent Kamala Harris.

Zgodę, by Brzezinski stanął na czele amerykańskiej dyplomacji w naszym państwie, wydał senat USA w połowie grudnia. Kilka dni później spotkał się z Markiem Magierowskim - ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych.



"Nasi dwaj nowi Ambasadorowie po pierwszym spotkaniu w Waszyngtonie, gotowi do pracy, aby dalej wzmacniać i intensyfikować nasze historycznie silne, obustronne więzi! Powodzenia dla Was obu" - pisał wówczas Bix Aliu, który do czasu przyjazdu Brzezinskiego do Polski, kieruje amerykańską placówką.



Brzezinski w Polsce chce promować praworządność i prawa osób LGBTQI

1 grudnia Mark Brzezinski mówił w Senacie USA, że "w jego rodzinie słowa 'Niech żyje Polska' i 'Jeszcze Polska nie zginęła' coś znaczyły: wspólne wartości i gotowość do ich obrony".

Zapewniał wówczas, iż będzie kontynuował promocję praworządności, praw podstawowych i praw człowieka, w tym osób LGBTQI". W kontaktach z polskim rządem obiecał też poruszać temat wolności mediów.





Mark Brzezinski - kim jest nowy ambasador USA w Polsce?

Mark Brzezinski za kadencji Baracka Obamy był ambasadorem USA w Szwecji. Wcześniej m.in. dyrektorował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zajmując się tematyką Rosji, gdy lokatorem Białego Domu był Bill Clinton.

Z kolei w 2020 roku, gdy o prezydenturę w USA zmagali się Joe Biden oraz Donald Trump, doradzał pierwszemu z kandydatów.



Brzezinski zna języki polski i francuski, a trzynaście lat temu odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, polsko-amerykańskiego politologa, który w latach 1977-1981 doradzał prezydentowi USA Jimmy'emu Carterowi w kwestiach bezpieczeństwa.