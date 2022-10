Z widocznego na wideo pokładu samolotu Donald Trump wyraził uznanie dla przywódcy Vox Santiago Abascala za "niesamowitą pracę, którą wykonuje w wyjątkowej sytuacji". Były prezydent USA zgodził się z wizją tej opozycyjnej partii w kwestii obrony granic państwowych i realizowania "agendy konserwatywnej".

Orban mówił o "inwazji nielegalnych imigrantów"

Premier Węgier Viktor Orban wyraził poparcie dla walki z nielegalną imigracją. Zwrócił się do Hiszpanów, aby "nie tracili dobrego zwyczaju zbierania się pod flagą Hiszpanii", tak jak to czynią Węgrzy, bo "jest to dobre dla naszego serca i dla naszej duszy", a także dlatego, że "powoduje zawał u globalistycznych postępowców".

- Musimy dalej walczyć o interesy narodowe i bronić przed biurokratami z Brukseli naszych tradycji i naszej suwerenności - oświadczył premier Węgier.

- Nie możemy pozwolić, aby miliony nielegalnych imigrantów dokonywały inwazji na kraje UE. Musimy troszczyć się o naszą kulturę i styl życia, bronić nasze dzieci i rodziny przed ideologią globalistyczną. To będzie wspólna walka. Pociąg z Rzymu już dotarł do Brukseli, a pociąg z Madrytu kierowany przez Santiago Abascala wkrótce wyruszy. Życzę sukcesów Vox, niech Bóg was błogosławi - pozdrawiał premier Węgier.

Wiec z udziałem Morawieckiego

W wiecu Vox uczestniczyli osobiście liderzy z innych krajów, m.in. premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący konserwatywnej partii Chega z Portugalii Andre Ventura i lider prawicowej koalicji opozycyjnej La Libertad Avanza w Argentynie Javier Milei. Kandydatka na premiera Włoch Giorgia Meloni przemawiała online.

- Nie będę przepraszać za to, że jestem Polakiem, że jestem chrześcijaninem, że jestem kimś, kto jest przywiązany do takich rzekomo przestarzałych wartości jak prawda, że jestem przywiązany do takich wartości jak wolność, do solidarności i do prawa i sprawiedliwości - mówił Morawiecki w Madrycie.