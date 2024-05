Białoruś. Paweł Murawiejko szefem Sztabu Generalnego. Mianował go Łukaszenka

Alaksandr Łukaszenka podkreślał też, że to ważne, aby minister obrony i szef Sztabu Generalnego dobrze się porozumiewali. - Chcę, abyście zrozumieli, że uważnie obserwuję sytuację nie tylko w całym kraju , ale także kwestie, które rozwijają się w naszych Siłach Zbrojnych - kontynuował. Nadmienił, że wiele od nich zależy, jeśli chodzi o stosunki w samym resorcie obrony.

Podczas swojego wystąpienia Łukaszenka jasno zakomunikował też, że "nie toleruje kłamstwa", a ukrywanie prawdy nie ma sensu, ponieważ ona zawsze wyjdzie na jaw. - Na Białorusi niemożliwe jest upiększanie sytuacji. Dlatego dążmy do tego, że będziemy rozwijać Siły Zbrojne tak, jak robiliśmy to do tej pory - oświadczył.