Łukaszenka zaostrza prawo. Trudniej wyjechać z Białorusi

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Nie sądownie nałożona kara, ale samo wszczęcie postępowania wystarczy w niektórych przypadkach, by uniemożliwić Białorusinowi opuszczenie kraju - wynika ze znowelizowanej ustawy, do zapisów której dotarli niezależni dziennikarze. Alaksandr Łukaszenka będzie też osobiście wydawał zgodę, by część ministrów i szefów służb mogła ruszyć w zagraniczną podróż.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka chce uniemożliwić opuszczanie Białorusi jak największej liczbie osób / AA/ABACA/Abaca / East News