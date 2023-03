"Biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie na białoruski ruch bezwizowy, kierownictwo kraju podjęło decyzję o zezwoleniu na bezwizowy wjazd dla obywateli Polski we wszystkich białoruskich punktach kontrolnych na granicy z UE" - przekazał Państwowy Komitet Graniczny Białorusi w środę.

Zgodnie z reżimową władzą Łukaszenki, zmiany obowiązywać będą od 2 marca do końca bieżącego roku. Białoruska służba graniczna przypomniała, że do tej pory Polacy mogli korzystać z ruchu bezwizowego wyłącznie na polsko-białoruskich przejściach granicznych. Wynikało to ze zmian wprowadzonych w lipcu 2022 roku.

Nowe przepisy zostają wprowadzone, gdy stosunki między Polską i Białorusią są wyjątkowo napięte. 20 lutego minister Mariusz Kamiński podjął decyzję o ograniczeniu ruchu dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze. Była to odpowiedź na działania białoruskich władz, które ograniczyły możliwość przekraczania granicy dla polskich przewoźników.

MSZ ostrzega przed wyjazdem na Białoruś

Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie odradza wszelkich wyjazdów na Białoruś. "Ze względu na wzrost napięcia, wydarzenia wojenne w regionie, a także powtarzające się przypadki aresztowań obywateli polskich Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim wszelkie podróże do Republiki Białorusi" - można przeczytać na stronie MSZ.

MSZ podkreśla przy tym, że w przypadku pogorszenia sytuacji ewakuacja obywateli Polski może okazać się niemożliwa.

Portal kresy24.pl zwrócił uwagę, że ruch bezwizowy dla Polaków nie cieszył się zainteresowaniem. Ze statystyk wynika, że Polacy najrzadziej ze wszystkich sąsiadów jeżdżą na Białoruś.