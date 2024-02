Alaksandr Łukaszenka kolejny raz zaskoczył swoją wypowiedzią. Tym razem na celowniku samozwańczego prezydenta znalazła się tamtejsza młodzież . Białoruski dyktator odniósł się do kwestii ich ubioru , który - jak można wywnioskować z tego, co mówi - nie podoba się mu.

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko zamieścił na platformie X nagranie z fragmentu spotkania Łukaszenki z państwowymi urzędnikami. To właśnie wtedy białoruski prezydent mówił o młodych osobach.

- Cała nasza młodzież tak bardzo chce się stroić. Nawet ja, jako prezydent, nie ubieram się tak, jak ci zwyczajni młodzi ludzie! Wspominają o tych importowanych markach, nie słyszałem nawet o takich. A jeśli tak, to oni płacą jakieś szalone kwoty wyłącznie za markę - mówił Alaksandr Łukaszenka .

Łukaszenka niezadowolony z młodzieży. Oburzył go styl ubierania

Dodał też, że ludzie na Białorusi tak samo ładnie szyją ubrania. - Ale nie, to musi być w ten sposób. Nikt się nie zastanawia, ile to kosztuje, a jeśli już biorą pod uwagę koszty, to narzekają, że za takie pieniądze nie kupią takiej "szmaty" - kontynuował, wyraźnie wzburzony.