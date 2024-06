W czerwcu litewski Sejm pracował nad reformą poboru do służby wojskowej. Wstępnie zakładała ona m.in. objęcie obowiązkiem wszystkich absolwentów litewskich szkół, którzy dopiero po odbyciu służby zasadniczej będą mogli pójść na studia. W czwartek Litwini zadecydowali o ostatecznym kształcie reformy. Okazuje się, że litewscy studenci mogą liczyć na pewne ulgi.

Reforma poborowa na Litwie. 17-latkowie będą poddawania obowiązkowym badaniom

Zgodnie z nowym prawem, Litwini w wieku 18-22 lata będą powoływani do służby wojskowej po ukończeniu szkoły. Z kolei 17-latkowie będą musieli zgłosić się do organu odpowiedzialnego za pobór wojskowy w celu oceny stanu zdrowia. Jeśli zakwalifikują się do służby, dostaną pobór po ukończeniu 18. roku życia. Reklama

Wcześniej litewski parlament debatował nad zasadami poboru do wojska w przypadku studentów. Tamtejsze ministerstwo obrony zabiegało, by studia nie zwalniały z tego obowiązku, ale parlamentarzyści nie poparli tego pomysłu. Sejm zadecydował, że ci mężczyźni, którzy rozpoczną studia przed wpisaniem na rocznej liście poborowych, będą mogli odroczyć wstępną służbę wojskową o jeden cykl studiów.

Litwa. Studenci będą mogli łączyć studia ze służbą wojskową

Jak informuje telewizja lrt.lt, litewski Sejm przewidział też zmiany w prawie dla osób chcących dobrowolnie odbyć służbę wojskową. Na ochotnika będą mogły zgłaszać się osoby w wieku 18-39 lat. Studenci, którzy zechcą łączyć naukę ze służbą, będą mieli na to szansę, wstępując do Programu Treningowego dla Młodszych Oficerów lub dołączając do Narodowych Dobrowolnych Sił Obrony. Ponadto będzie też opcja zawieszenia studiów na czas regularnej służby.

Nowe prawo na Litwie wprowadza też rozwiązanie dla osób, które chcą wstąpić do wojska, lecz nie pozwala im na to stan zdrowia. W takim wypadku to szef resortu obrony narodowej zadecyduje o formie i czasie trwania służby. Reklama

Wśród założeń reformy znalazło się też zróżnicowanie czasu trwania służby wojskowej. Nowe prawo oferuje trzy warianty: trzy, sześć i dziewięć miesięcy. Jeśli prezydent Litwy podpisze reformę, wejdzie ona w życie od lipca przyszłego roku.

