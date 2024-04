Jak przekazała LRT, zachodnie towary podwójnego zastosowania były transportowane do Rosji jako eksport m.in. do Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Armenii. "Litewskie firmy zaangażowane w programy eksportowe nie poczuwają się do odpowiedzialności, twierdząc, że nie wiedziały, iż towary i technologie podwójnego zastosowania ostatecznie trafią do Rosji" - czytamy na portalu telewizji.

Podmioty zaangażowane w reeksport to spółki zajmujące się handlem elektroniką i częściami samochodowymi, a także firmy logistyczne. Do Rosji przez Litwę trafiały łożyska, generatory sygnałów, przyrządy monitorujące i pomiarowe, obrabiarki, procesory, układy scalone, kondensatory, anteny, aparatura radionawigacyjna, urządzenia lub komponenty elektryczne, urządzenia półprzewodnikowe i inne towary. Reklama

Firmy z Litwy omijały sankcje. Ich towary trafiały do Rosji

Ustalono, że za pośrednictwem Litwy do Rosji trafiły m.in. amerykańskie mikroprocesory Texas Instruments i Analog. Urządzenia te znajdowane są w rosyjskich rakietach i systemach komunikacji satelitarnej. - Unia Europejska nie zabrania wysyłania takich towarów do Kazachstanu, Kirgistanu, Armenii (...), jeśli zostaną one wprowadzone na rynek w tych krajach. Nikt jednak nie wie i nie kontroluje, dokąd mogą zostać przetransportowane dalej - powiedział doradca Litewskiej Służby Celnej Arunas Adomenas.

Telewizja przypomina, że latem 2023 roku litewski rząd wprowadził krajowe sankcje zakazujące transportu niektórych towarów podwójnego zastosowania do krajów trzecich przez Litwę. Zaprezentowana we wtorek analiza opiera się na danych uzyskanych do sierpnia 2023 ubiegłego roku, kiedy ograniczenia eksportowe były mniej rygorystyczne.

Polskie firmy wysyłały towar do Rosji. Są z Warszawy i Białej Podlaskiej

W poniedziałek informowaliśmy, że dwa polskie przedsiębiorstwa także uczestniczyły w przesyłaniu do Rosji towarów objętych sankcjami. Twierdzą tak dziennikarze portalu Vot Tak, powiązanego z Biełsatem. Niektóre z wysyłanych urządzeń mogły trafić do firm, które współpracują z przemysłem zbrojeniowym, produkującym systemy obrony powietrznej i pociski rakietowe dla rosyjskiego wojska. Reklama

Proceder ten mają prowadzić East-European Pipeline Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PDP Logistics z Białej Podlaskiej. Vot Tak dotarł do tajnych danych rosyjskiego urzędu celnego, z których wynika, że "w 2023 roku przez Polskę do Rosji wjechały urządzenia przemysłowe, w tym maszyny produkcyjne, a także sprzęt do produkcji mikroelektroniki o wartości ponad 10 milionów dolarów".

