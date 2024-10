Nowe porozumienie na horyzoncie. Rosja zacieśnia współpracę z Iranem

- Głównym czynnikiem wzmacniającym stosunki rosyjsko-irańskie będzie zbliżające się porozumienie o kompleksowym partnerstwie strategicznym . Porozumienie jest przygotowywane do podpisania w najbliższej przyszłości - stwierdził.

- Potwierdzi to wolę stron do zacieśnienia współpracy w zakresie obrony i interakcji w interesie pokoju i bezpieczeństwa na poziomie globalnym - dodał.

Szczyt dyplomatyczny w Mińsku. Ławrow o "remisie" w wojnie z Ukrainą

W trakcie przemówienia szef rosyjskiej dyplomacji odniósł się także do kwestii specjalnej wojskowej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.). Siergiej Ławrow zasugerował, że to po stronie Zachodu powinna leżeć kwestia zmuszenia władz w Kijowie do negocjacji pokojowych.