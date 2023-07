Kuriozalna pomyłka. Maile trafiły do sojusznika Rosji

Niewielki błąd w adresie mailowym spowodował, że wiadomości od brytyjskiego ministerstwa, zamiast do armii USA, trafiły do afrykańskiego kraju Mali. W tej sprawie wszczęto dochodzenie. Jak zauważyły media, informacje odebrał kraj, który jest sojusznikiem Rosji. Okazuje się, że to kolejna taka pomyłka w ostatnim czasie.