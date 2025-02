Wybory w Niemczech. Koalicja CDU/CSU z SPD najbardziej popularna

Wśród zwolenników chadecji odsetek ten wynosi 13 proc.Koalicja CDU/CSU z SPD jest najbardziej popularna wśród zwolenników socjaldemokratów (81 procent). Ale jest to również najpopularniejsza opcja rządowa wśród zwolenników CDU/CSU (53 proc.).

CDU i CSU faworytami w wyborach do Bundestagu. Najnowszy sondaż

Koalicja CDU/CSU i SPD nazywana jest w Niemczech GroKo - Wielką Koalicją (GroKo to skrót od słów Grosse Koalition), została po raz pierwszy utworzona w latach 1966-1969 pod przewodnictwem ówczesnego kanclerza federalnego Kurta Georga Kiesingera (CDU) i wicekanclerza Willy'ego Brandta (SPD) - przypomniał "Stern".

Partie CDU i CSU od dawna prowadzą w sondażach i uważane są za zdecydowanego faworyta w wyborach. Według sondaży, chadecy mogą liczyć na poparcie od 29 do 34 proc. wyborców. Partia Scholza, SPD, cieszy się o połowę mniejszym poparciem - od 15 do 18 proc.. Przedterminowe wybory do Bundestagu odbędą się 23 lutego.