"Krytyczna infrastruktura zagrożona". Szefowa KE reaguje

W skrócie Nad lotniskiem w Kopenhadze pojawiły się nieznane drony, które sparaliżowały ruch lotniczy na kilka godzin.

Ursula von der Leyen ostrzega, że europejska infrastruktura krytyczna jest zagrożona i zapowiada zdecydowaną odpowiedź.

Podobny incydent z dronami miał miejsce także w Oslo, gdzie zatrzymano dwóch cudzoziemców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała za pośrednictwem platformy X, że nieznane drony, które wstrzymały loty na głównym lotnisku Danii w Kopenhadze, były częścią "wzorca uporczywego testowania naszych granic".

Von der Leyen dodała, że "nasza infrastruktura krytyczna jest zagrożona". Przewodnicząca KE poinformowała również, że rozmawiała z premier Danii Mette Frederiksen o wczorajszym incydencie na lotnisku w Kopenhadze. Wciąż badane są okoliczności tego zdarzenia.

Przewodnicząca KE dodała: "Europa odpowie na to zagrożenie siłą i determinacją".

Rozwiń

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Policja bada sprawę

Drony, które krążyły po największym lotnisku w Danii wstrzymały ruch na kilka godzin. Duńska policja informowała o "dwóch, trzech większych" bezzałogowcach.

Przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Kopenhadze zamknięto w poniedziałek ok. godz. 20:20. "Wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone z powodu doniesień o dronach" - przekazywał wówczas serwis FlightRadar.

Ostatecznie po północy pojawił się nowy komunikat, w którym poinformowano o ponownym otwarciu lotniska.

"Lotnisko w Kopenhadze zostaje ponownie otwarte po zamknięciu spowodowanym aktywnością dronów. Należy jednak liczyć się z opóźnieniami i odwołanymi lotami" - przekazano.

We wtorek rano lokalna policja przekazała, że drony, które zaobserwowano w poniedziałek nad lotniskiem w Kopenhadze nadleciały z kilku kierunków. Dodano, że bezzałogowce zniknęły z ich nieba. Nie wiadomo, kto stoi za ich wysłaniem. "Na ten moment nie ma żadnych powiązań między tym incydentem a incydentem z dronami w Norwegii" - czytamy w komunikacie.

Do akcji z dronami doszło również w stolicy Norwegii. Policja w Oslo poinformowała o zatrzymaniu dwóch obcokrajowców, którzy latali bezzałogowcem w strefie zakazanej m.in. nad twierdzą Akershus. Byli to obywatele Singapuru.

Zatrzymanym grozi kara grzywny.

Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzji Polsat News