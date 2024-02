Karol III choruje. Co ze zdrowiem monarchy?

Z oświadczenia wynika, że "jest całkowicie pozytywnie nastawiony do sposobu leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełni obowiązków publicznych".

Król Karol III wciąż pracuje. Część obowiązków przejęła rodzina

Karol III zrezygnował z publicznych obowiązków , a cotygodniowe rozmowy z premierem prowadzi przez telefon, analizuje też państwowe dokumenty trzymane w "czerwonym pudełku". Przedmiot służy do przekazywania codziennych wiadomości od rządu do monarchy.

W tym samym czasie do obowiązków wrócił książę William po tym, jak jego żona wymagała hospitalizacji i przeszła operację. Następca tronu podziękował wszystkim "za miłe wiadomości ze wsparciem". To właśnie on ma przejąć część monarszych obowiązków w trakcie choroby ojca, jednak Pałac Buckingham do tej pory nie poinformował, w których wydarzeniach będzie reprezentował brytyjską koronę.